1100 metreden geldi: Gizemli yaratık ürküttü
ABD'de California sahiline vuran yaratık korkuyla karışık şaşkınlık yarattı. 1 kilometreden daha derinde yaşadığı belirtilen canlının gizemi çözülemedi.
1100 metre derinlikte yaşadığı belirtilen ürkütücü görünümlü bir deniz canlısı, ABD'nin California eyaletinde, sahilde ölü halde bulundu.
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Pasifik futbol balığı olarak bilinen yaratık, dikenli deriyle kaplı simsiyah bir gövdeye ve iğne gibi keskin dişlerle dolu bir ağza sahip ancak en dikkat çeken ve onu farklı kılan özelliği, kafasının üstündeki tuhaf sapı.
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Sapta, okyanusun güneş ışığının giremeyeceği kadar derin bir bölümünde yaşadığı için, karanlıkta balıkları cezbeden bir biyo-ışıldayan uç bulunuyor.
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Fox5 San Diego, yaratığın yaklaşık beş kilo ağırlığında bir dişi olduğunu ve şu anda onu korumayı amaçlayan Scripps Oşinografi Enstitüsü'nün elinde olduğunu bildirdi.
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