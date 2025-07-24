119 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yok oldu!
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp Çanakkale'ye sıçrayan orman yangınında 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı.
Kaynak: İHA
Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde 15 Temmuz günü çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı.
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Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköyde bulunan orman ve tarım arazileri küle döndü.
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Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale edildi.
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Çanakkale’deki yangın yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına alındı.
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