  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 119 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yok oldu!

119 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yok oldu!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp Çanakkale'ye sıçrayan orman yangınında 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı.

Kaynak: İHA
119 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yok oldu! - Resim: 1

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde 15 Temmuz günü çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. 

1 / 21
119 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yok oldu! - Resim: 2

Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköyde bulunan orman ve tarım arazileri küle döndü. 

2 / 21
119 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yok oldu! - Resim: 3

Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale edildi. 

3 / 21
119 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yok oldu! - Resim: 4

Çanakkale’deki yangın yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına alındı.

4 / 21