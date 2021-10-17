12 bin 139 ticari taksiden 73’ü trafikten men edildi
İçişleri Bakanlığı açıklamasında göre Türkiye genelinde vale ve taksilere yönelik denetim! 23 bin personelin katılımıyla yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutulurken,53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı. Uygulamada ayrıca 12 bin 139 ticari taksi denetlendi, 73'ü trafikten men edildi.
Vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanmış, bu yılın Temmuz ayında ise yürürlüğe girmişti. Bu düzenleme ile vale hizmetine ilişkin genel ilke ve esaslar ile vale hizmeti veren işletmeler, iş yerleri, vale görevlisinde aranacak şartlar ve bunların yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenmişti.
Buna göre vale hizmeti sunan iş yeri ruhsatına bu hizmeti ana faaliyetine tali faaliyet olarak ekletecek. Ekletmeyen iş yerleri bu hizmeti sunamayacak. Vale hizmeti sunan iş yerlerinin bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermesi zorunlu olacak. Vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levhanın herkesin göreceği şekilde asılı olacak ve müşteriler vale hizmeti almaya zorlanamayacak.
Vale hizmet bedelinin sürücünün görebileceği şekilde tabelada belirtilecek. Vale hizmeti sunan işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile yapacak, olası hasar ve cezayı ise ödemekle yükümlü olacak. Sunulan vale hizmeti en fazla 3 kilometre yarıçapı içerisinde karşılanacak. Hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.
Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak. Vale işletmesi ile iş yeri arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinin bir suretinin yetkili idareye; istihdam edilen vale görevlilerinin listesinin bir suretinin ise yetkili idareye ve kolluk birimlerine belirtilen süreler içerisinde verilecek. Vale hizmetinin, vale tanıtım kartını takan ve vale kıyafeti giyen personel harici kişiler tarafından verilmeyecek. Otopark alanını kayıt altına alacak güvenlik kamerası olacak.