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  3. 15 Kasım 2019 15:44

12 bin yıllık Dipsöz Göl'ü yok ettiler !

Gümüşhane'de, Dumanlı köyü sınırlarında yer alan 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de yasal izinle kazı çalışması yapıldı. Valiliğin, eski haline getirildiğini açıkladığı Dipsiz Göl'ün toprakla doldurulduğu görüldü.

12 bin yıllık Dipsöz Göl'ü yok ettiler !

Gümüşhane'de, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunan, kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazı tamamlandıktan sonra ekipler alandan ayrıldı. Valiliğin, alanın eski haline getirildiği açıklamasını yaptığı Dipsiz Göl'ün toprakla doldurulduğu görüldü.

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12 bin yıllık Dipsöz Göl'ü yok ettiler !

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.

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12 bin yıllık Dipsöz Göl'ü yok ettiler !

Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazıya izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı.

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12 bin yıllık Dipsöz Göl'ü yok ettiler !

Gölde, iddiaya göre, var olduğuna inanılan altın arandı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.

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