12 denizci ölmüştü... Kafkametler'in batığından onlarca kemik parçası çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl kasım ayında batan, 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin halen kayıp olarak arandığı 'Kafkametler' gemisinin bugüne kadar 1421 ton ağırlığında enkazı kaldırıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sona ererken, 20'si hayvan kemiği olmak üzere bulunan 64 kemik parçasından 44'ü inceleniyor.