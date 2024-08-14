12 denizci ölmüştü... Kafkametler'in batığından onlarca kemik parçası çıktı
Zonguldak'ta geçen yıl ayında batan ve 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin halen kayıp olarak arandığı Kafkametler gemisinin enkaz kaldırma çalışmaları sona ererken, 20'si hayvan kemiği olmak üzere bulunan 64 kemik parçasından 44'ü inceleniyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl kasım ayında batan, 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin halen kayıp olarak arandığı 'Kafkametler' gemisinin bugüne kadar 1421 ton ağırlığında enkazı kaldırıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sona ererken, 20'si hayvan kemiği olmak üzere bulunan 64 kemik parçasından 44'ü inceleniyor.
Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023'te Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yük ile seyir halindeyken fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi.
Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 8 ay 25 gündür sürüyor.