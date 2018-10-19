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  3. 19 Ekim 2018 14:42

12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonlarından birisini gerçekleştirdi.

12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonlarından birisini gerçekleştirdi.

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12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Aralarında iş adamlarının da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 15 bin parça tarihi eser ele geçirildi.

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12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Operasyonda Roma'dan Antik Yunan'a kadar değişik medeniyetlere ait 15 bin parça tarihi eser ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

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12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Eserler arasındaki bir gladyatör başlığı ile 15 milyon yıl öncesine ait bir fosil de bulunuyor.

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