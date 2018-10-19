12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonlarından birisini gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonlarından birisini gerçekleştirdi.
Aralarında iş adamlarının da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 15 bin parça tarihi eser ele geçirildi.
Operasyonda Roma'dan Antik Yunan'a kadar değişik medeniyetlere ait 15 bin parça tarihi eser ve yüklü miktarda para ele geçirildi.