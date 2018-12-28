  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Aralık 2018 15:50

12 katlı apartmanda yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde 12 katlı apartmanın zeminindeki mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

12 katlı apartmanda yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı 2'nci Çevre Yolu Kale Yolu Kavşağı'nda apartmanın zemin katındaki mobilya ve beyaz eşya mağazasında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

1/ 22
12 katlı apartmanda yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Kısa sürede binayı alevler sararken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine gelen polis de TOMA ile söndürme çalışmasına destek verdi. Bu arada, işyerlerindeki dumanların dışarıya çıkması için camları kırıldı.

2/ 22
12 katlı apartmanda yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Vali Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde izledi.

3/ 22
12 katlı apartmanda yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının üst katlara sıçraması önlendi.

4/ 22
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM