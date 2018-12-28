12 katlı apartmanda yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Kısa sürede binayı alevler sararken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine gelen polis de TOMA ile söndürme çalışmasına destek verdi. Bu arada, işyerlerindeki dumanların dışarıya çıkması için camları kırıldı.