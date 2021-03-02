12 metrelik balina müzede sergilenecek

Denizciler Mahallesi'nde, kıyıda hareketsiz duran deniz canlısını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa ve Bilim Derneği yetkilileri, hareketsiz duran canlının, geçtiğimiz günlerde Madenli açıklarında ölü halde görüntülenen balina yavrusu olduğunu belirledi.