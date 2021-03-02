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12 metrelik balina müzede sergilenecek

İskenderun Körfezi'nde geçtiğimiz günlerde görüntülenen 12 metre uzunluğundaki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu. Balina iskeletinin, deniz müzesinde sergileneceği öğrenildi.

12 metrelik balina müzede sergilenecek - Resim: 1

Denizciler Mahallesi'nde, kıyıda hareketsiz duran deniz canlısını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa ve Bilim Derneği yetkilileri, hareketsiz duran canlının, geçtiğimiz günlerde Madenli açıklarında ölü halde görüntülenen balina yavrusu olduğunu belirledi.

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12 metrelik balina müzede sergilenecek - Resim: 2

İSKELETİ DENİZ MÜZESİNDE SERGİLENECEK

Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki balina yavrusu, incelemenin ardından denizden çıkarılarak üniversitenin bahçesine gömüldü. Balinanın iskeletinin, ileride oluşturulacak deniz müzesinde sergilenmesi planlanıyor.

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12 metrelik balina müzede sergilenecek - Resim: 3

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin talimatı üzerine incelemede bulunmak üzere bölgeye geldiklerini söyledi.

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12 metrelik balina müzede sergilenecek - Resim: 4

15 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

İlk belirlemede yaklaşık 3 aylık olduğu ve 15 gün önce öldüğü değerlendirilen deniz canlısının "uzun balina" türü olduğunu ifade eden Turan, balinanın beslenme amaçlı körfeze girmiş olabileceğini aktardı.

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