1.2 milyar dolarlık mal varlığını devlete iade etti

İsviçre’de dondurulan hesabımdaki paralar ise sadece benim halledebileceğim bir iş değil. Bu paralara diğer ülkeler de talip oluyor. Ben ve avukatım, 131 milyon dolar değerindeki paranın geri getirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 555 milyon dolarlık para için de çabalarımıza başlamış bulunuyoruz." dedi.

