12 milyon emeklinin bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor

Son torba kanun ile bir değişiklik yapılarak bu konudaki olası mağduriyetler önlendi. Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte değil bayramın olduğu ayda SGK’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişilere yapılacak. Buna göre, 1-30 Nisan tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren SSK’lılar ve BAĞ-KUR’lular ile 15 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren Emekli Sandığı iştirakçileri, bayram ikramiyesi alabilecekler. Yeni emeklilerin bayram ikramiyesi, ilk emekli aylıkları ile birlikte ödenecek.