12 milyon emeklinin bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor
Koronavirüs karantinası dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında düzenli sosyal yardım alanlara biner liralık nakit yardımın dağıtımı gerçekleştirildi. Yarından itibaren de emeklilerin bayram ikramiyesinin erken ödemesine başlanacak. Emeklilerin ikramiye ödemeleri 5 günde tamamlanacak.
Peki, kimler ikramiye alabilecek, yeni emekli olanlar ikramiye alabilecekler mi? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç yazdı. Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler uyarınca, 2 milyon 111 bin haneye 1000’er liralık yardım yapıldı. PTT şubeleri önünde sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde yığılmalar yaşanması üzerine, dağıtım görevlilerce evde gerçekleştirildi. Yarından itibaren de 12 milyonu aşkın emeklinin bayram ikramiyelerinin ödenmesine başlanacak. Normalde gelecek ay Ramazan Bayramı’nın öncesinde yapılması gereken ödemeler, yaklaşık 6 hafta öne çekildi. SSK emeklilerinin ikramiyeleri 7-10 Nisan tarihlerinde, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri de 11 Nisan’da ödenecek.
SSK emeklilerinin ikramiyeleri emekli aylığı ödeme tarihine göre yapılacak. Buna göre, aylık ödeme tarihi 17, 18, 19 olanlar 7 Nisan’da, 20, 21, 22 olanlar 8 Nisan’da, 23, 24 olanlar 9 Nisan’da, 25, 26 olanlar da 10 Nisan’da ikramiyelerini alacak. Emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşların ikramiyeleri evlerine teslim edilecek. Kamu bankaları normalde 76 yaş üstü yaşlıların aylıklarını evinde ödüyordu. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla, 65 yaş üstündeki tüm emeklilere benzer hizmet verilmesi bekleniyor.
Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek. İkramiye ödemesi normalde, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan gelir ve aylık almakta olanlara yapılıyor. Ödeme tarihinin öne çekilmesi nedeniyle, mayıs ayında emekli aylığı almaya başlayacak kişilerin ikramiye almaları mümkün olmayacaktı.
Son torba kanun ile bir değişiklik yapılarak bu konudaki olası mağduriyetler önlendi. Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte değil bayramın olduğu ayda SGK’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişilere yapılacak. Buna göre, 1-30 Nisan tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren SSK’lılar ve BAĞ-KUR’lular ile 15 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren Emekli Sandığı iştirakçileri, bayram ikramiyesi alabilecekler. Yeni emeklilerin bayram ikramiyesi, ilk emekli aylıkları ile birlikte ödenecek.