1.2 milyon kişi yararlanacak! İşte madde madde yeni destek paketi

Koronavirüs salgınından etkilenen basit usulde vergilendirilen 1.2 milyon esnafa "gelir kaybı ve kira desteğinin" ayrıntıları netleşti. Buna göre, küçük esnafa aylık bin lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği verilecek. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, işyerleri kira olan büyükşehirdeki esnafa üç ayda toplam 2 bin 250 lira, diğer yerlerdekilere de toplamda bin 500 lira kira desteği ödenecek. Program kapsamında yapılacak 5 milyar lira tutarındaki destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlayacağını açıkladı.



