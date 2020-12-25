1.2 milyon kişi yararlanacak! İşte madde madde yeni destek paketi
Koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik kira desteği ve hibenin detayları belli oldu. 1.2 milyon esnafın yararlanacağı destek paketine başvurular internet üzerinden yapılacak.
Koronavirüs salgınından etkilenen basit usulde vergilendirilen 1.2 milyon esnafa "gelir kaybı ve kira desteğinin" ayrıntıları netleşti. Buna göre, küçük esnafa aylık bin lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği verilecek. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, işyerleri kira olan büyükşehirdeki esnafa üç ayda toplam 2 bin 250 lira, diğer yerlerdekilere de toplamda bin 500 lira kira desteği ödenecek. Program kapsamında yapılacak 5 milyar lira tutarındaki destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlayacağını açıkladı.
KİRA İÇİN AYLIK 1.3 MİLYAR TL
Aylık 432 milyon lira toplamda da 1.3 milyar liralık kira desteği sağlanacak. Gelir kaybı desteği ile birlikte esnafa verilen destek 5 milyar liraya yaklaşacak. Ticaret Bakanlığı'nın Kovid-19 nedeniyle verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ dün yürürlüğe girdi. Bakan Pekcan, "Esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyor çalışmaları yürütüyoruz.
BAŞVURULAR E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
En büyük destek paketlerinden biri olarak kayıtlara geçecek olan düzenlemeye ilişkin diğer ayrıntı ise E-devlet üzerinde yapılacak destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için Bakanlık birimlerimiz ve bu süreçteki Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dahil olmak üzere tüm iş ortaklarımız gerekli teknik altyapıyı tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.