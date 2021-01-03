12 ton alabalık telef oldu

Mantaşlar Alabalık çiftlik Sahibi Orhan Mantaş, tesisinde 140 ton kırmızı benekli ve gökkuşağı balığının bulunduğunu belirterek,"Yıllık üretim kapasitemiz 140 ton. Bunun 50 tonu kırmızı benekli, 90 tonu gökkuşağı alabalığı. Bugün sabaha karşı saat 03.00'te hidroelektrik santralinin suyu tamamen kapatması sonucu, yaklaşık 5-6 havuzumuzda balık teleflerimiz olmuştur. HES suyu tamamen kesti. Tesisimize normalde dakikada 700 litre su, Devlet Su İşleri'nden kiralıyoruz. Bekçilerimiz saat 03.00'ten önce tesisi dolaşmış herhangi bir sıkıntıya ratslanmamış. Ancak saat 03.00'ten sonra HES alabalık tesislerimize gelen suyu tamamen kesince, binlerce balık öldü. Bu konuda mağdur olduk. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.