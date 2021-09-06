12 yaş üstü çocuklar için ''Uzun Kovid'' uyarısı
Koronavirüs geçirdikten sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırma yürüten bilim insanları 12 yaş üstü için uyarıda bulundu.
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünyanın neredeyse her bölgesinde görülen virüs 220 milyondan fazla kişiye bulaştı.
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Son dönemde Delta, Delta Plus ve Mu gibi varyantları le gündeme gelen virüs 4 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Bu mutasyonlar pek çok ülkede pandemi tedbirlerinin geri gelmesine neden oldu.
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Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.
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'Uzun Kovid' geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanlarından yeni uyarılar geldi.
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