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  4. 12 yaş üstü çocuklar için ''Uzun Kovid'' uyarısı

12 yaş üstü çocuklar için ''Uzun Kovid'' uyarısı

Koronavirüs geçirdikten sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırma yürüten bilim insanları 12 yaş üstü için uyarıda bulundu.

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünyanın neredeyse her bölgesinde görülen virüs 220 milyondan fazla kişiye bulaştı.

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Son dönemde Delta, Delta Plus ve Mu gibi varyantları le gündeme gelen virüs 4 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Bu mutasyonlar pek çok ülkede pandemi tedbirlerinin geri gelmesine neden oldu.

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Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.

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'Uzun Kovid' geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanlarından yeni uyarılar geldi.

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