12 yaşındaki çocuk, üvey babasını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen olayda Y.C.K. (12) ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sepeple tartışma çıktı.