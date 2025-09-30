  1. Anasayfa
  12 yaşındaki çocuk, üvey babasını katletti!

12 yaşındaki çocuk, üvey babasını öldürdü

Kayseri'de 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen olayda Y.C.K. (12) ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sepeple tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., bıçakla H.P.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Y.C.K. ise gözaltına alındı.

Öte yandan H.P., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.P.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

