12 yıllık işini bıraktı, kendi işinin patronu oldu

Kurduğu salyangoz çiftliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan girişimci Kıray, halkın alışık olmadığı bu işe başlamanın başlangıçta pek kolay olmadığını söyledi. Lisans eğitimini elektronik alanında aldığını ifade eden Kıray, 12 yıl çalıştığı işinden de 5 yıl önce istifa ederek, bu alana yöneldiğini kaydetti.

