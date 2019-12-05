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  3. 05 Aralık 2019 07:39

12 yıllık işini bıraktı, kendi işinin patronu oldu

Tunuslu Hıda bin Ramadan el-Kıray, iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette 12 yıl çalıştıktan sonra salyangoz yetiştiriciliği işine girdi.

12 yıllık işini bıraktı, kendi işinin patronu oldu

Başkent Tunus'un kuzeyindeki Menube vilayetinde halk kümes hayvanları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparken, Kıray alışılmışın dışına çıkarak gıda ve kozmetik sektöründe kullanılan salyangoz yetiştiriciliği yapıyor.

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12 yıllık işini bıraktı, kendi işinin patronu oldu

Kurduğu salyangoz çiftliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan girişimci Kıray, halkın alışık olmadığı bu işe başlamanın başlangıçta pek kolay olmadığını söyledi. Lisans eğitimini elektronik alanında aldığını ifade eden Kıray, 12 yıl çalıştığı işinden de 5 yıl önce istifa ederek, bu alana yöneldiğini kaydetti.

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12 yıllık işini bıraktı, kendi işinin patronu oldu

Salyangoz yetiştiriciliğine başlamadan önce Tarım Bakanlığı tarafından verilen bir eğitime katıldığını belirten Kıray, bu eğitimle de yetinmeyip farklı kurslara giderek kendisini geliştirdiğini aktardı.

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12 yıllık işini bıraktı, kendi işinin patronu oldu

"ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR İŞ YAPMAK İSTEDİM"

Başından itibaren temel düşüncesinin, herkesçe bilinen bir iş yapmamak olduğunu dile getiren Kıray, "Alışılmışın dışında bir iş yapmak istedim." dedi.

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