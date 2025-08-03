120 bin Euro'su çalınan kadının evinden neler çıktı neler! Gözaltına alındı

'120 BİN EURO PARAM ÇALINDI' İDDİASI

Y. S. çalınan paralarıyla çiftin evinde çorap içerisinde bulduğu paraların seri numaralarının aynı olduğunu fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu ifade etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, Erkan A.’nın evinde arama yaptı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir suç delili bulunmadı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Y. S.’ye 120 bin Euro’yu nereden kazandığına dair sorular sordu. Net bir cevap alamayan polis ekipleri Y. S.’nin evinde arama yaptı.