120 bin kişi incelendi... İşte Çin aşısının gerçek dünya verileri

120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, Ocak ve Mart ayları arasında iki doz aşı olmuş işiler incelenirken Sağlık bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Alınan verilere göre aşı olmuş sağlık çalışanları için hastalık ve ölüm oranlarının azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz" dedi.