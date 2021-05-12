120 bin kişi incelendi... İşte Çin aşısının gerçek dünya verileri
Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının gerçek dünya verileri yayınlandı. 120 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre aşının can kaybını önlemede yüzde 98 etkili olduğu, hastaneye yatmayı önlemede ise yüzde 96 etkili olduğu açıklandı.
Çin şirketi Sinovac’ın Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın Endonezya'daki sağlık çalışanları üzerindeki gerçek dünya verileri yayınlandı. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada, Sinovac’ın CoronaVac Covid-19 aşısının, can kaybını önlemede yüzde 98 etkili olduğu açıklanırken aşının hastaneyi yatmayı önlemede ise yüzde 96 etkili olduğu belirtildi.
120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, Ocak ve Mart ayları arasında iki doz aşı olmuş işiler incelenirken Sağlık bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Alınan verilere göre aşı olmuş sağlık çalışanları için hastalık ve ölüm oranlarının azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, CoronaVac'ın 60 yaşın altındaki yetişkinlerde Kovid-19'u önlemede etkili olduğunu söylerken bununla birlikte yan etki riskleriyle ilgili bazı verilerin eksik olduğunu belirtmişti.
GERÇEK HAYAT SONUÇLARI YÜKSEK ETKİNLİK GÖSTERDİ
Bloomberg’in haberine göre ise Sinovac’ın ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac, Endonezya’da sağlık çalışanları arasında gerçek hayatta yapılan gözlemde yüksek etkinlik sonuçlarına ulaştı.