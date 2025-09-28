120 bin kişilik mitingde büyük facia: Birbirlerini ezdiler!
Hindistan'ın Karur kentinde düzenlenen mitingde çıkan izdihamda 38 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisi Genel Başkanı Joseph Vijay Chandrasekha miting düzenledi.
10 bin kişinin katılmasına izin verilen miting alanına yaklaşık 120 bin kişi gidince alanda izdiham yaşandığı bildirildi.
Tamil Nadu Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Hindistan Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tamil Nadu, Karur’daki siyasi miting sırasında meydana gelen talihsiz olay derin bir üzüntü kaynağıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
