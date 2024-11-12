  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 120 metrelik dev petrol platformu boğazdan geçti

120 metrelik dev petrol platformu boğazdan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 120 metrelik petrol platformu Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Kaynak: İHA
120 metrelik dev petrol platformu boğazdan geçti - Resim: 1

İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişliğinde, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki ‘Transocean Barents' Petrol Platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 

1 / 6
120 metrelik dev petrol platformu boğazdan geçti - Resim: 2

Ege Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Petrol Platformu ‘Transocean Barents' saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 

2 / 6
120 metrelik dev petrol platformu boğazdan geçti - Resim: 3

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu' yazısı önünden geçen petrol platformu boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

3 / 6
120 metrelik dev petrol platformu boğazdan geçti - Resim: 4

‘Transocean Barents' Petrol Platformuna geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-14', 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-17', 'Türkeli' römorkörleri ve 'KIYEM-1' Tahlisiye botu refakat etti. 

4 / 6