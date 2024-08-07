120 milyon lira değerinde... Milli servet otoparkta çürüyor

"10-15 yıldır bekleyen araçlar var"

Otoparkın işletmecisi Tayfun Bostan, yediemin otoparklarında yıllardır bekleyen araçların bulunduğuna dikkat çekerek, "Herkesin derdi aynı; gelen araçların çıkış yapmaması, burada kalması. Burada 10-15 yıldır bekleyen araçlar var. Adalet Bakanlığı araçların fazla yatmaması için icralı arabalarla ilgili 2023 yılının dördüncü ayından sonrası için genelge gönderdi. Araçlara yakalama koyduran alacaklılar dosyaya avans yatırmak zorundalar. Yani satış aşamasına kadar olan harcamalar için avans yatırma zorunluluğu getirildi. Avans yatırıldığı zaman icra müdürlükleri gerekli çalışmaları yapıp 4-6 ay içinde araçları satıyor ama bu 2023'ün nisan ayından sonrakiler için geçerli. Bu tarihten öncekiler kaldı. Bunlardan önceki araçlarla ilgili de bir tasfiye yasası çıktı. Tasfiyeden satılsın diye icraya 300-400 araç listesi verdik ama sadece 50-60 araç satıldı. Kurumlar arasında veya başka bir yerlerde engeller çıkıyor. Prosedürler bir türlü bitmiyor" dedi.