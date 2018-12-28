120 yıl sonra çıkarıldı! Yıllar sonra ilk kez
Yıldız Şale Köşkü'nün Tören Salonu'nda bulunan 120 yaşında ve 468 metrekare büyüklüğündeki dünyanın en büyük halılarından biri olan Hereke halısı restorasyon öncesinde ilk defa yıkandı.
Sultan II. Abdülhamid döneminde, Alman İmparatoru II. Wilhelm'in ziyareti için 1897'de Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda yaptırılarak, salonun tamamını kaplayacak ölçüde dokundu.
Ölçülerinden ötürü Yıldız Şale Köşkü'ne zor bir şekilde sokularak Tören Salonu'nun zeminine serilen halı, 120 yılın ardından ilk defa salondan çıkarıldı.