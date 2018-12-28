120 yıl sonra çıkarıldı! Yıllar sonra ilk kez

Yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen, 468 metrekare büyüklüğündeki ve dünyanın en büyük halılarından biri olan halı, yaklaşık 2,5-3 yıl sürecek restorasyon çalışmasının ardından Yıldız Şale Köşkü Tören Salonu'na yeniden yerleştirilecek.