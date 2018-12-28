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  3. 28 Aralık 2018 13:10

120 yıl sonra çıkarıldı! Yıllar sonra ilk kez

Yıldız Şale Köşkü'nün Tören Salonu'nda bulunan 120 yaşında ve 468 metrekare büyüklüğündeki dünyanın en büyük halılarından biri olan Hereke halısı restorasyon öncesinde ilk defa yıkandı.

120 yıl sonra çıkarıldı! Yıllar sonra ilk kez

Sultan II. Abdülhamid döneminde, Alman İmparatoru II. Wilhelm'in ziyareti için 1897'de Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda yaptırılarak, salonun tamamını kaplayacak ölçüde dokundu.

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120 yıl sonra çıkarıldı! Yıllar sonra ilk kez

Ölçülerinden ötürü Yıldız Şale Köşkü'ne zor bir şekilde sokularak Tören Salonu'nun zeminine serilen halı, 120 yılın ardından ilk defa salondan çıkarıldı.

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120 yıl sonra çıkarıldı! Yıllar sonra ilk kez

Halı, özel olarak Yıldız'da yapılan bir havuzda yıkandı ve restorasyona hazır hale getirildi.

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120 yıl sonra çıkarıldı! Yıllar sonra ilk kez

Yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen, 468 metrekare büyüklüğündeki ve dünyanın en büyük halılarından biri olan halı, yaklaşık 2,5-3 yıl sürecek restorasyon çalışmasının ardından Yıldız Şale Köşkü Tören Salonu'na yeniden yerleştirilecek.

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