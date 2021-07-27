120 yumurtayla yapılıyor: Antalya'da sipariş yağıyor
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan kadınlar, sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan eriştenin siparişlerine yetişemiyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan kadınlar, sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan erişteyi keserek kışa hazırlık yapmaya başladı.
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Erişte yapımında un, süt ve yumurta kullanarak yöreye ait makarna ve çorbalık 6 komşu kadın bir araya gelerek birer gün ara ile dönüşümlü olarak çorbalık ve makarna yapıyor.
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Erişteyi ve çorbalığın kesinlikle yalnız yapılmadığını dikkat çeken Sevim Ün, “Erişteyi yalnız yapamazsınız, mutlaka imece usulü ile yapmanız gerekiyor. Her gün sırayla her birimize erişte yapıyoruz." dedi.
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Gelenekten bahseden Ün "Anamızdan babamızdan gördüğümüz bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımıza ve torunlarımıza da veriyoruz" diye konuştu.
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