1200 yıldır görülmemişti: Felaketler peş peşe geliyor
İngiliz Guardian'ın haberine göre çok şiddetli vuran sıcak hava dalgası nedeniyle korkunç bir tehlike ile karşı karşıyayız.
ABD'yi saran sıcak hava dalgası, aynı anda yüzlerce sıcaklık rekoru kırıyor ve tarihi kuraklığı daha da kötüleştiriyor.
1 / 18
Salt Lake City rekor kıran (42 derece) sıcaklıklara ulaşırken, Teksas ve Kaliforniya'da elektrik şebekesi operatörleri elektrik kesintilerini önlemek için sakinlerden enerji tasarrufu yapmalarını istedi.
2 / 18
Ve tüm bunlar, daha yazın en sıcak kısmına henüz ulaşılmamışken yaşanıyor.
3 / 18
İnanılmaz sıcaklarla yüzleşen 40 milyon Amerikalı arasında kuraklık ve iklim üzerine çalışan bilim insanları da var ve tüm dünyada etkisini göstermesi beklenen bu kriz hakkında önceden uyarılarda bulunmuşlardı.
4 / 18