126 gün sonra çığ altından çıkarılan çobanla ilgili kahreden ayrıntı
Artvin’de 31 Aralık’ta yaşanan çığ felaketinde kaybolan çoban B.G.’nin cansız bedenine 126 gün sonra ulaşıldı. B.G.’nin ellerine soğuktan korunmak için çorap geçirdiğini ve avucunda tek bir bisküvi tuttuğu ortaya çıktı.
Artvin’in Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde, 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban B.G.’den acı haber geldi. Çığ riskinin azalmasıyla yoğunlaştırılan çalışmalar neticesinde, G.’nin cansız bedeni tam 126 gün sonra kar kütlelerinin altından çıkarıldı.
Arama kurtarma ekipleri, G.’ye ulaştıklarında karşılaştıkları manzara karşısında duygularına hakim olamadı. Talihsiz çobanın, dondurucu soğuğa karşı ellerine çorap geçirdiği, belinde ekmek poşeti taşıdığı ve avucunda tek bir bisküvi olduğu öğrenildi.
Uzun süre kar altında kalmasına rağmen G.'nin vücut bütünlüğünün büyük ölçüde korunmuş olması ekipler arasında şaşkınlık oluşturdu.
Öte yandan, G.'nin çığ felaketinden saatler önce at üzerinde çekilmiş son fotoğrafı da ortaya çıktı.