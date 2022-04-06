13 kız öğrencisine tecavüz eden okul müdürüne idam cezası
Endonezya'da 13 kız öğrencisine tecavüz eden okul müdürü idam cezasına çarptırıldı.
36 yaşındaki Herry Wirawan isimli okul müdürü, 2016-2021 yılları arasında yaşları 12 ila 16 arasında değişen 12 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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Öğrencilerin ailelerinin şikayeti üzerine polis ekipleri olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Raporlar okul müdürünün 13 öğrencisine tecavüz ettiğini, 8 öğrencisinin hamile kaldığını ve bazı gençlerin saldırı sırasında yaralandığını ortaya çıkarttı.
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Mahkemeye göre, otel, apartman, okul vakfının ofisi ve yatılı okul odası da dahil olmak üzere 10 farklı yeri kızlara saldırmak için kullandı.
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Wirawan, öğrencilere masaj yapma bahanesiyle saldırdı ve "Öğretmene itaat etmelisiniz" diyerek öğrencilerini korkuttuğu belirtildi.
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