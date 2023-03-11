13 Mart haftası burç yorumları: Yıkıcı enerjilere dikkat!

Pek çoğunuz genellikle olumsuz astroloji haberlerinden şikayetçisiniz. Buna kısa bir açıklama getirmek istedim.



1) Gökyüzündeki olumsuz yerleşimlerin etkileri, rahatlık ve kolaylık verenlerden genel olarak daha güçlüdür.

2) Kötücül gök cisimlerinin sayısı, iyicillerden daha fazladır. Ancak yine de genel durumu, aldıkları açılar belirler.

3) Önemli bir olumsuz yerleşim, diğer olumlu olanların etkisini örtüp öne çıkabilir.

4) Olumsuz etkilere “yandık, bittik, tükendik” biçiminde değil, “bundan nasıl yara almadan çıkarım ve nelere dikkat etmeliyim” gözüyle bakmak gerekir.