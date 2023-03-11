13 Mart haftası burç yorumları: Yıkıcı enerjilere dikkat!
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 13 Mart haftasında yıkıcı enerjilere dikkat! İşte 13 Mart haftası burç yorumları...
Pek çoğunuz genellikle olumsuz astroloji haberlerinden şikayetçisiniz. Buna kısa bir açıklama getirmek istedim.
1) Gökyüzündeki olumsuz yerleşimlerin etkileri, rahatlık ve kolaylık verenlerden genel olarak daha güçlüdür.
2) Kötücül gök cisimlerinin sayısı, iyicillerden daha fazladır. Ancak yine de genel durumu, aldıkları açılar belirler.
3) Önemli bir olumsuz yerleşim, diğer olumlu olanların etkisini örtüp öne çıkabilir.
4) Olumsuz etkilere “yandık, bittik, tükendik” biçiminde değil, “bundan nasıl yara almadan çıkarım ve nelere dikkat etmeliyim” gözüyle bakmak gerekir.
Mars’ın Balık burcu kümeleşmesine yaptığı olumsuz kare açı, fazlasıyla güçlendiği için haftaya damgasını vuracak gibi görünüyor. Balık kümeleşmesinde yer alan; Satürn, Merkür, Güneş ve Neptün’ün birbirlerinden farklı özellikleri olduğu için, birkaç farklı yöne açılan, geniş ve olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Ana çizgileri ile şunları söyleyebilirim. Doğum haritalarınızın, Balık ve İkizler burçlarının bulunduğu ev konularında; öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, risk almaktan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşüncesiz konuşma ve anlaşmalardan, alkol ve benzerleri ile gelen kafa bulanıklığından ve saldırgan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Doğum haritanızın Koç evinde, eskiden kalan acı ve yaraları iyileştirme olanakları, yeni yöntemleri deneme ve edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için olumlu bir ortam vardır. Karşı cinsle yakınlaşmalarda, zorlayıcı, katı ve baskı kuran taraf olmayın, başkası bunu size yapıyorsa uzaklaşın.
YÜKSELEN KOÇ: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; soyut kavramlar, psikolojiniz ve içsel alanınız, gizli işler, gizli ilişkiler, inançlar, bir yerde kısıtlı kalmak, gizli düşmanlarınız ve hastanelerle ilgili alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak; kardeşler, yakın çevre, dostlar, akrabalar ve her türlü iletişimlerde tehlikeli durumlar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Çevrenize karşı kendinizi bir şifacı olarak gösterme, tanınma, eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Meslek ortamından biriyle cinsel yakınlaşmalar tehlikeli olabilir ve sizi zor durumda bırakabilir.
YÜKSELEN BOĞA: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; sosyal tanışıklık düzeyindeki arkadaşlıklar, gruplaşmalar, ekip çalışmaları, benzer amaçlar için yapılan toplantılar ve buralardan tanıdığınız yüzeysel arkadaşlarla ilgili alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak; para kazanma, kaybetme, alacak-verecek hesapları yatırımlar gibi konularda tehlikeli durumlar ve kayıplar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Özellikle psikolojik alandaki; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Uzaktaki ya da yabancı biriyle cinsel yakınlaşmalar tehlikeli olabilir ve sizi zor durumda bırakabilir.