13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM marketlerin normalde cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle çarşamba günü raflarda yerini aldı. İşte BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Realme C2 Cep Telefonu • 8 Çekirdek MediaTek • Android 9.0 Pie • Çift Sim Kart • Batarya 4000 mAh • Dahili Hafıza 32 GB • Ram 2 GB • 6.1'' IPS Ekran • Arka Kamera 13+2 MP • Ön Kamera 5 MP • Yüz Tanıma
Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh • Type-C ve Micro Usb çıkışlı • Akıllı şarj desteği Polosmart Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz • Termal akım koruma • 3 adet USB girişi