SON DAKİKA
FENERBAHÇE'DE 3'ÜNCÜ KORONAVİRÜS VAKASI! TESTİ POZİTİF ÇIKTI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Mayıs 2020 12:51

13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM marketlerin normalde cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle çarşamba günü raflarda yerini aldı.  İşte BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu

Realme C2 Cep Telefonu • 8 Çekirdek MediaTek • Android 9.0 Pie • Çift Sim Kart • Batarya 4000 mAh • Dahili Hafıza 32 GB • Ram 2 GB • 6.1'' IPS Ekran • Arka Kamera 13+2 MP • Ön Kamera 5 MP • Yüz Tanıma

1/ 22
13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu

TRAX Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık • Rubber Kaplama • 400 mAh Pil Kapasitesi

2/ 22
13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu

Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh • Type-C ve Micro Usb çıkışlı • Akıllı şarj desteği Polosmart Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz • Termal akım koruma • 3 adet USB girişi

3/ 22
13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu

Philips Kablosuz Mouse • 1000 DPI • 10 metre çekim mesafesi

4/ 22
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM