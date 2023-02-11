13 Şubat haftası burç yorumları: 13 Şubat haftasında sular durulur...

1) Güneş-Satürn kavuşumu:

Güç gösterme ve diğerlerini yönetme isteği ve çabaları gündeme gelebilir. Aşırıya kaçmadan, sorumluluk alacağınız işlerde çalışabilir ve baba rolü gösterebilirsiniz. Doğru kullanıldığında başarı getirecektir.

2) Neptün-Venüs kavuşumu:

Bütünsel huzur, sevgi, yardımlaşma ve barış duyguları yükseliştedir. Kişisel ilişkilerde romantik ya da iyicil duygularınız ve arayışlarınız artar. Sanat ya da soyut kavramlarla ilgili sezgilerinizi kullanma şansı vardır.

3) Jüpiter-Chiron kavuşumu:

Bu günlerde, eski üzüntü ve yaralarımızı iyicil duygularla sarıp iyileştirebiliriz. Ayrıca, diğerlerine de yardımcı olarak ya da yol göstererek eski acıların üstesinden gelmek için uygun zamandır. Yeni yol ve yöntemleri deneyerek bilgelik kazanma ve iyicil amaçlarla bunu çevreye de yayma ve öğretme zamanıdır.