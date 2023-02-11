13 Şubat haftası burç yorumları: 13 Şubat haftasında sular durulur...
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 13 Şubat haftası burç yorumları: 13 Şubat haftasında sular durulur...
Geçtiğimiz haftanın yazısında belirttiğim, Uranüs’ün Güneş ve dolunay konumuna yaptığı T-Kare açısı, özellikle zayıf ve kırılgan olan yer kabuğunda; beklenmedik sarsıcı krizleri, gerilimleri ve yıkımları harekete geçirerek hepimizi yasa boğdu. Bu hafta, genelde daha sakin olan birkaç önemli açı ve yükselen burçlarınıza göre etki alanları şunlardır.
1) Güneş-Satürn kavuşumu:
Güç gösterme ve diğerlerini yönetme isteği ve çabaları gündeme gelebilir. Aşırıya kaçmadan, sorumluluk alacağınız işlerde çalışabilir ve baba rolü gösterebilirsiniz. Doğru kullanıldığında başarı getirecektir.
2) Neptün-Venüs kavuşumu:
Bütünsel huzur, sevgi, yardımlaşma ve barış duyguları yükseliştedir. Kişisel ilişkilerde romantik ya da iyicil duygularınız ve arayışlarınız artar. Sanat ya da soyut kavramlarla ilgili sezgilerinizi kullanma şansı vardır.
3) Jüpiter-Chiron kavuşumu:
Bu günlerde, eski üzüntü ve yaralarımızı iyicil duygularla sarıp iyileştirebiliriz. Ayrıca, diğerlerine de yardımcı olarak ya da yol göstererek eski acıların üstesinden gelmek için uygun zamandır. Yeni yol ve yöntemleri deneyerek bilgelik kazanma ve iyicil amaçlarla bunu çevreye de yayma ve öğretme zamanıdır.
YÜKSELEN KOÇ: Benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz gruplaşmalar, toplantı arkadaşları, dernek ya da kuruluşlarda güç gösterme, çalışma, sorumluluk alma ve yönetme isteğiniz artabilir. Gizli gizemli konulara, ilişkilere, ruhsal öğretilere ya da sanat gibi duygusal ve sezgisel alana çekilebilirsiniz. Kişiliğinizin yardımsever yanlarının ortaya çıkacağı, eski acıların ve yaraların sevgi ile sarıp sarmalanacağı zamandır. Belki bu yönünüzle diğerlerine de yardımcı olabilir ve tanınma olanakları elde edersiniz.
YÜKSELEN BOĞA: Bu günlerde; meslek, yöneticilerle ilişkiler, kariyer ve gelecek planlarınızla ilgili konular yoğun görünüyor. Bu alanda çaba gösterip, sorumluluk alacağınız ve yönetme yeteneklerinizi gösterebileceğiniz zamandır. Gruplaşma arkadaşları, toplantılar ve sosyal etkinliklerde; yardımsever, ince, nazik, duygusal ve sezgisel yeteneklerinizi gösterebileceğiniz zamandır. Psikolojik alanda, eskiden kalan duygusal yaraları, şimdi yeniden iyileştirmek için uygun zamandır. Yeni şifalandırma yöntemleri size yardımcı olabilir.