13 yıl sonra evine döndü; gördüğü manzara karşısında yıkıldı

“Evimizi kuruş kuruş biriktirerek zorla yapmıştık, zalim Esad, bombalarla evimizi yıktı”

Uzun yıllar ailesi ile birlikte Yermük Kampı'nda yaşayan Semar Ode, “13 yıl sonra tekrar mahallemize geldik. Evimizin yıkılmış olduğunu gördük. Evimizi kuruş kuruş biriktirerek zorla yapmıştık. Zalim Esad, bombalarla evimizi yıktı. Hislerim tarif edilemez, üzgünüz. Çocuklarımın, ailemin hatıraları bu evdeydi. Evimiz varken kiralarda süründük. Allah büyük. İnşallah tekrar evimizi inşa edeceğiz. Paralarımızın hepsi kiraya gitti ama inşallah maddi durumumuz düzelince tekrar inşa edeceğiz. Rabbim bize güç kuvvet verir” dedi.