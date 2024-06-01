13 yıllık 2 milyon TL'lik lego ve model araç koleksiyonu dudak uçuklattı
Samsun'da bir vatandaş 13 yılda evinin odasına binden fazla model araç ve binlerce parçadan oluşan lego koleksiyonu yaptı.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan 32 yaşındaki Erdi Erol, 13 yılda yüzlerce farklı model oyuncak araba ve binlerce lego biriktirdi.
Legonun ve araba koleksiyonun bir tutku olduğunu ifade eden Erdi Erol, işten çıkınca evinde lego birleştirdiğini ve bazen aylarca bir lego üzerinde çalıştığını söyledi.
İlginç tutkusu hakkında bilgi veren Erol, "Üniversitede okurken oradan bir AVM’den oyuncak model araç aldım. Aynı aracın birkaç gün sonra farklı bir rengini aldım. Evde dolabıma koydum. Yan yana koyunca hoşuma gitti ve çok güzel durduğunu gördüm. Ondan sonra bu serüven başladı. 5 yıldır Samsun’da çalışıyorum. Samsun’da 700 tane var. 300 tane de Zonguldak’taki evimde mevcut. Onlar biraz daha maddi değeri yüksek olan ürünler. Şu anda lego şehri kuruyorum. Bu şehir 10 bin 500 parçadan oluşuyor. Tamamen benim hayal ürünüm ve benim el emeğimle oluşmuş bir eğlence merkezi yapıyorum. Yaklaşık olarak 60 tane teknik setim var. Büyüklere yönelik legolarım var. Bu durum param var bu işi yapıyorum ile olmuyor. Bu bir anda olabilecek bir şey değil. 13 yıl önce aldığım bir ürün 10 TL ise şu anda bin TL civarında. Model araç ve legolarımın bugünkü değeri 2 milyon TL. Bu iş emek istiyor" dedi.