14 aylık bebeğe darp dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Yalova'da M.B. (34) ile kucağındaki 14 aylık bebeğinin komşuları tarafından darbedildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu B. ailesinin, binada oturan E. ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta M.B. evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu S.E. ile karşılaştı. S.E.'nin kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden M.B., jandarmaya ihbarda bulundu. B., adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İ. ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine M.B., kızını kucağına aldığı sırada, E.'nin kardeşi Ş.E.'nin sopalı saldırısına uğradı.
JANDARMAYA KAVGAYI GÜÇLÜK AYIRDI
B. ve kucağındaki kızı İ., aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. M.B.’nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.
AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Ş.E. ile S.E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. M.B. şikayetçi oldu, gözaltına alınan Ş.E. tutuklandı. S.E. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.B.'nın aralarındaki husumet nedeniyle S.E. hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan E., tehdit mesajları aldığını öne sürdü.
KOŞARAK GELİP, VURDU
Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanırken, iddianame de hazırlandı. Tutuklu Ş.E.'nin, apartman girişinde bulunan çocuk skuteri alıp, koşarak geldiği ve M.B.'ya iki kez vurduğu, ilk darbenin hem babaya hem de kucağındaki bebeğe isabet ettiği iddianamede yer aldı. Çözümlemesi yapılan güvenlik kamerası görüntülerinin tutanaklarının da yer aldığı iddianamede; Ş.E.'nin bahçe kapı girişinde havada bir nesne savurduğu, 2 kez 'çat' diye yüksek ses duyulduğu belirtildi. Olay yerinde çocukların bulunduğunun açıkça görüldüğü, şüphelinin bunu fark etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurgulanırken; çocuk skuterinin yaralamaya elverişli olması nedeniyle 'silah' sayıldığı ve eylemin baba ile bebeğe karşı doğrudan kastla işlendiği değerlendirmesi iddianamede yer aldı.
SAVCI, BABA İLE KIZI İÇİN AYRI AYRI CEZA İSTEDİ
İddianamede, tutuklu Ş.E.'nin M.B.'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebek İ. M.B.'ya yönelik eylemi nedeniyle de 'Kasten yaralama' suçundan 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Savcılık, toplamda 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca mahkumiyet halinde tutuklu E. hakkında hak yoksunlukları uygulanması da talep edildi.
BABANIN BURNUNDA KIRIK, BEBEĞİN KAFATASINDA ÇATLAK VAR
Öte yandan adli tıp raporu da hazırlandı. Raporda; M.B.'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif düzeyde olduğu belirtildi. 14 aylık İ. bebeğin ise kafatasında çatlak oluştuğu, yaralanmasının hayati tehlike arz ettiği ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır seviyede olduğu kaydedildi.