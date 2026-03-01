14 aylık bebeğe darp dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

SAVCI, BABA İLE KIZI İÇİN AYRI AYRI CEZA İSTEDİ

İddianamede, tutuklu Ş.E.'nin M.B.'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebek İ. M.B.'ya yönelik eylemi nedeniyle de 'Kasten yaralama' suçundan 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Savcılık, toplamda 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca mahkumiyet halinde tutuklu E. hakkında hak yoksunlukları uygulanması da talep edildi.

BABANIN BURNUNDA KIRIK, BEBEĞİN KAFATASINDA ÇATLAK VAR

Öte yandan adli tıp raporu da hazırlandı. Raporda; M.B.'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif düzeyde olduğu belirtildi. 14 aylık İ. bebeğin ise kafatasında çatlak oluştuğu, yaralanmasının hayati tehlike arz ettiği ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır seviyede olduğu kaydedildi.