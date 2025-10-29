14 bin Türk'ün yaşadığı Karadağ'da tehlikeli gerilim tırmanıyor: ''Defolun'' sloganları attılar

Polis, hükümet binasının yanı sıra şehir merkezinde ve Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği’nin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis tarafından yayımlanan bir açıklamada hükümet binası önündeki protestoya meşaleler ve uyuşturucu madde ile katılmak isteyen yüzleri maskeli 11 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan dokuzunun yetişkin olmadığı duyuruldu. Olaya ilişkin açıklamasında polis, ebeveynlere çocuklarının istismar edilmesine ve herhangi bir şiddet olayına alet edilmelerine engel olmaları için çağrı yaptı.