14 katlı binadaki yangında can pazarı: Mahsur kaldılar
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi.
Ekipler, mahsur kalanları tahliye çalışmalarına başlarken, itfaiye ise yangına müdahale etti.
4'Ü ÇOCUK, 8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Kayseri’de, 14 katlı binanın 13’üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 25 kişi itfaiye aracının sepetiyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlardan 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırılırken, diğerlerine ise olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangında mahsur kalan evcil hayvanların da itfaiye tarafından çıkarıldığı belirtildi.