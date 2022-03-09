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14 kilometrelik sahili zehirli denizanaları kapladı

Hatay'da 14 kilometrelik sahil şeridini zehirli denizanaları kapladı. Yetkililer, denizanalarına çıplak elle dokunulmaması konusunda uyardı.

14 kilometrelik sahili zehirli denizanaları kapladı - Resim: 1

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahili denizanası istilasına uğradı. Zehirli tür olan göçmen denizanalarına ''dokunmayın" uyarısı yapıldı.

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14 kilometrelik sahili zehirli denizanaları kapladı - Resim: 2

Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine dün vurmaya başlayan denizanaları bugün de farklı noktalarda yoğun olarak görüldü.

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14 kilometrelik sahili zehirli denizanaları kapladı - Resim: 3

ÇIPLAK ELLE DOKUNULMAMALI
Yetkililer vatandaşları zehirli olan göçmen denizanalarına çıplak elle dokunmamaları konusunda uyardı.

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14 kilometrelik sahili zehirli denizanaları kapladı - Resim: 4

Aynı tür denizanalarının geçen yıl da İsrail ve Lübnan'da da görüldüğü bildirildi.

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