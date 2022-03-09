14 kilometrelik sahili zehirli denizanaları kapladı
Hatay'da 14 kilometrelik sahil şeridini zehirli denizanaları kapladı. Yetkililer, denizanalarına çıplak elle dokunulmaması konusunda uyardı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahili denizanası istilasına uğradı. Zehirli tür olan göçmen denizanalarına ''dokunmayın" uyarısı yapıldı.
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Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine dün vurmaya başlayan denizanaları bugün de farklı noktalarda yoğun olarak görüldü.
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ÇIPLAK ELLE DOKUNULMAMALI
Yetkililer vatandaşları zehirli olan göçmen denizanalarına çıplak elle dokunmamaları konusunda uyardı.
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Aynı tür denizanalarının geçen yıl da İsrail ve Lübnan'da da görüldüğü bildirildi.
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