14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.
Bisiklet ve patenlerini alan çocuklar sokak ve parklarda bisiklet sürüp paten kayarak eğlendi.
UZMANINDAN BUGÜN SOKAĞA ÇIKACAK 0-14 YAŞ GRUBU İÇİN UYARI
Güney, AA'ya yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında tedbirlerin gevşetilmeye başlatılmasıyla 0-14 yaş grubundaki çocukların bugün ilk kez sokağa çıkabileceklerini hatırlattı.