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  3. 13 Mayıs 2020 12:51

14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

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14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta

Bisiklet ve patenlerini alan çocuklar sokak ve parklarda bisiklet sürüp paten kayarak eğlendi.

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14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta

UZMANINDAN BUGÜN SOKAĞA ÇIKACAK 0-14 YAŞ GRUBU İÇİN UYARI
Güney, AA'ya yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında tedbirlerin gevşetilmeye başlatılmasıyla 0-14 yaş grubundaki çocukların bugün ilk kez sokağa çıkabileceklerini hatırlattı.

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14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta

Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla bazı zorlanmalar yaşandığını belirten Güney ancak daha sonra çocukların genel olarak bu duruma adapte olduğunu aktardı.

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