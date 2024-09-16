14 yaşında uyudu 46 yaşında uyandı: 'Uyuyan güzel'in gizemli hikayesi...
İsveçli Karolina Olsson, 14 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu bilinçsizce derin bir uykuya daldı. Gözlerini açtığında tam 32 yıl geçmişti ve artık 46 yaşındaydı. Bu inanılmaz olay, tıp dünyasında şaşkınlık yaratırken, Olsson’un durumu nadir görülen bir vaka olarak kayıtlara geçti.
İsveçli Karolina Olsson, 29 Ekim 1861'de doğduğunda beş kardeşli bir ailenin tek kızı oldu. Kardeşleri okula giderken evde kalıp annesine yardımcı olan genç kız, 14 yaşındayken okuma yazma öğrenmek için ailesinden okula kaydını yaptırmalarını istedi ve okula kayıt oldu.
18 Şubat 1876'da okuldan eve dönerken donmuş bir nehirde kayarak kafasını çarptı ve vücudunda morluklar oluştu.
ANNESİ UYURKEN BESLEDİ
O akşam, yemeğini yedikten sonra yatağa giren Karolina, ertesi sabah çok şiddetli bir baş ağrısı ile uyandı. Ailesi, ona dinlenmesi için yatakta kalmasını tavsiye etti, ancak Karolina bir sabah uyanamadı.
Hiçbir sarsıntı onu uyandıramadı. Garip durumu haftalarca devam etti ve Olsson ailesi yapabilecekleri tek şeyin dua etmek olduğuna inandı.
Karolina'nın annesi kızına banyo yaptırıp saçlarını yıkayarak bakıyordu. Her gün iki bardak süt ve iki bardak şekerli su veriliyordu ama genç kız hala derin uykuda gibi görünüyordu.
KOMADA OLDUĞU BELİRLENDİ
Karolina'nın durumu, komşularında dikkatini çekti. Uzun süre uyuyan genç kızın yanına doktorlar ve ziyaretçiler geldi, ancak uykusundan uyandırılmaya çalışılan Karolina'dan herhangi bir yanıt alınamadı.
Karolina'yı ilk muayene eden doktor komada olduğunu belirledi. Alışılmadık duruma rağmen doktor hiçbir şekilde endişeli görünmüyordu. Karolina'yı bir yıl boyunca takip etti ve adayı ziyaret etmeye devam etti.
ANNESİNİN ÖLÜMÜ
İskandinavya'nın en ünlü tıp dergisinin editörüne bir mektup yazdı. Karolina ile ilgili bir yazının, kıza nasıl yardımcı olabileceklerini bilen uzmanlara ulaşmasını umuyordu.
1904'te annesinin ölümünden sonra babası, bakımı üstlendi ancak nasıl bakılacağını bilmediği ve genellikle uzakta olduğu için hizmetçi tuttu.
Hizmetçiler genç kızın hiç konuşmadığını bırakılan yemekleri ise yemediğini bildirdi.