14 yaşındaki çocuğa işkence saniye saniye kamerada!

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "17.07.2025 günü Polis Merkezimize müracaatta bulunan bir vatandaşımız; oğlu 2011 doğumlu T.B.’nin, mola tesislerinde bir işyerinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darp edildiğini belirterek şikayetçi olmuştur. Vatandaşımızın başvurusu üzerine derhal harekete geçen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, çocuğun çalıştırıldığı işyeri kameraları kayıtlarıyla tespit edilmiş, şüphelilerden 2008 doğumlu B.B.K. yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğümüzce teslim alınmış, diğer şüpheli, 1980 doğumlu ve suç kaydı bulunan M.U. ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.