14 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları görüldü

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AKCİĞERLERİ İZLENDİ

Samsun'da 14 yaşında, kronik rahatsızlığı olan ve akciğerlerinde tahribattan dolayı ciddi öksürük, ateş ve nefes darlığı çeken bir hastanın akciğerlerini inceleyen Prof. Dr. Özkaya, "14 yaşındaki kronik rahatsızlığı mevcut olan bir genç hastamızda ciddi akciğer tutulumları var. Her iki akciğerinde de yaygın buzlu cam ve konsolidasyon alanları var. Bu yaştaki çocuklarda beklemediğimiz bir durumdur. "