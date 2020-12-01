14 yaşındaki Eyüp Müge Anlı'da bulundu!

BİNDİĞİ TIR'DAN FOTOĞRAF ATMIŞTI Küçük çocuk İstanbul'dan ayrılırken çektiği fotoğrafı kuzenine yollamıştı. Fotoğrafta bir TIR'ın içinde olduğu görülüyordu. Fotoğrafın yayında gösterilmesinin ardından Müge Anlı ekibi Eyüp'ün de içinde olduğu TIR sürücüsüne ulaştı.