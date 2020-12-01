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  3. 01 Aralık 2020 13:50

14 yaşındaki Eyüp Müge Anlı'da bulundu!

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'da yaşanan olay herkesi çok şaşırttı. 14 yaşındaki Eyüp, 23 Kasım'da evinden çıkmış bir daha haber alınamamıştı. Eyüp'ün babası, oğlunu bulabilmek için 27 Kasım Cuma günü canlı yayına katılarak Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

14 yaşındaki Eyüp Müge Anlı'da bulundu!

23 Kasım Pazartesi günü İstanbul Beylikdüzü'nden kaybolan 14 yaşındaki Eyüp'ü aramak için babası 27 Kasım Cuma günü Müge Anlı'ya gelerek ekibinden yardım istemişti.

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14 yaşındaki Eyüp Müge Anlı'da bulundu!

BİNDİĞİ TIR'DAN FOTOĞRAF ATMIŞTI Küçük çocuk İstanbul'dan ayrılırken çektiği fotoğrafı kuzenine yollamıştı. Fotoğrafta bir TIR'ın içinde olduğu görülüyordu. Fotoğrafın yayında gösterilmesinin ardından Müge Anlı ekibi Eyüp'ün de içinde olduğu TIR sürücüsüne ulaştı.

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14 yaşındaki Eyüp Müge Anlı'da bulundu!

"HARÇLIK VERDİM! YANIMA ALDIM" TIR şoförü "Ben onu yolda gördüm, bana Ankara'dan akrabalarının yanından döndüğünü söyledi. Otobüs bulamadığım için otostop çekiyorum.

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14 yaşındaki Eyüp Müge Anlı'da bulundu!

Beylikdüzü'nde yaşıyorum dedi. Ben dışarda aç kalmasın, hava soğuk diyerek üzüldüm. Harçlık verdim, yanıma aldım.

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