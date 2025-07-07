14 yaşındaki genç kız dehşet saçtı: Tam 4 kişiyi birden bıçakladı

Olay, saat 22.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kent Meydanı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 14 yaşındaki F.E. ile yine aynı uyruktan S.D. ve kızları D.D. ile S.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.