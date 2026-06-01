14 yıl önce boşandığı eski kocasını silahla öldürdü
İstanbul Sancaktepe'de 2 çocuk annesi N.K., 14 yıl önce boşandığı eski eşi H.B.'yi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan N.K.'nin, 1 ay önce cezaevinden çıkan H.B.'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.
Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, İddiaya göre, 2 çocuk annesi N.K. (46), 14 yıl önce boşandığı ve 1 ay önce cezaevinden çıkarak yanlarına gelen eski eşi H.B. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. tarafından darbedilen N.K., evde bulunan silahla B.'ya ateş etti. B. kanlar içerisinde yere yığılırken, K. ise komşularına giderek yaşananları anlattı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, eve giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde H.B.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. N.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlanan B.'nın cenazesi, memleketi Yozgat'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını öldürmüş
Öte yandan, cinayetin işlendiği gün daireden gelen bağrışma ve kavga seslerinin komşular tarafından duyulduğu belirlendi. N.K.'nın poliste verdiği ilk ifadesinde, eski eşini kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)