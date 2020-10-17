1400 yıllık Hereke Kalesi kapılarını açtı

Biz bu tarihi kaleyi tamamladık. 1. Ulusal Fotoğraf Yarışmamızın sergi ve ödül törenini gerçekleştirdik. Çok değerleri sanatçılarımızın çekmiş olduğu 500’ün üzerinde eser yarışmaya katıldı. Bundan sonra da kalemizde etkinliklerimiz sürecek." dedi.