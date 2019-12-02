144 yıllık projede geri sayım ! Yüzde 95'i tamamlandı
Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona yaklaşıldı.
Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, 28 tünel ile viyadük ve köprülerden oluşan 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Türkiye'deki 41 ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması beklenen proje, bölgeler arası sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu ile konforlu ulaşımı da sunacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak dev bir proje olduğunu söyledi.
Projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Topçam başta olmak üzere barajlara ulaşmak için Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla başlattıkları bir çalışma olduğunu anlatan Güler, "Gerçekten çok zor şartlarda doğayla tatlı bir mücadeleye girerek bu tünelleri açtık ve neticesinde dedelerimizin hayali olan bu Dereyolu Projesi, bir şekilde gerçekleşti. Sonra onu diğer yolla birleştirdiğimizde Karadeniz'i Akdeniz'e birleştiren muhteşem bir proje ortaya çıktı." dedi.
Güler, yol çalışmasıyla çok önemli imkanların sağlanacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Bunun neticesinde çok rahatlıkla Karadeniz'i iç deniz olarak düşünürseniz, Rusya'sından Romanya'sına, Gürcistan'ından Bulgaristan'a, Ukrayna'ya kadar tüm ülkelerin malları çok rahatlıkla Ege'yi dolaşmadan Mersin'den Akdeniz'e inme şansına ulaştı. Yani Ordu ile Mersin arasında en kısa yol olarak bu gerçekleşti. Bunu hatta İskenderun'a kadar da uzatmak mümkün."