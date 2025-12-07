147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar

HaberTürk muhabiri Ceylan Sever gelişmeye ilişkin şunları aktardı:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeki soygununun ardından şafak operasyonu düzenlendi. Yurt dışına firat eden depo çalışanı E.T.’nin kaynanası, kayınpederi, kayınbiraderi ve altınları yüklediği arabadaki kişi olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla altınların bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polis 17 ayrı adrese bu sabah şafak operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emenet deposu çalışanı E.T.'ın eşi E.T.'nin annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

Ayrıca kamera görüntüleri ile sabit olacak şekilde çalınan altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltında.

Savcılığın operasyonuyla şüphelilerin organize ve planlı şekilde hareket ettiği düşünülürken, diğer suç ortaklarıyla ilgili tespit ve yakalama çalışmaları ise devam ediyor."