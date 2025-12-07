147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar
Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanet kasasının soyulmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada firari şüpheli E.T.'nin kaynanası ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Olay, 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru E.T.'nin uzun süredir işe gelmediği cumhuriyet savcısına bildirilmiş, bunun üzerine cumhuriyet başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 147 milyon TL değerinde 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Türkiye'nin konuştuğu soygunla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında firari şüpheli E.T.'nin kaynanası ve kayınpederinin de bulunduğu öğrenildi.
HaberTürk muhabiri Ceylan Sever gelişmeye ilişkin şunları aktardı:
"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeki soygununun ardından şafak operasyonu düzenlendi. Yurt dışına firat eden depo çalışanı E.T.’nin kaynanası, kayınpederi, kayınbiraderi ve altınları yüklediği arabadaki kişi olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla altınların bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polis 17 ayrı adrese bu sabah şafak operasyonu düzenledi.
Operasyon kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emenet deposu çalışanı E.T.'ın eşi E.T.'nin annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.
Ayrıca kamera görüntüleri ile sabit olacak şekilde çalınan altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltında.
Savcılığın operasyonuyla şüphelilerin organize ve planlı şekilde hareket ettiği düşünülürken, diğer suç ortaklarıyla ilgili tespit ve yakalama çalışmaları ise devam ediyor."
NE OLMUŞTU?
Olay Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli zimmet memuru E.T.'nin uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru K.D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek E. T. ve K.D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, E.T.'nin eşi E.T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli K.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.