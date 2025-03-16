14'üncü kattan düşen genç kadın öldü; sevgilisi gözaltında

Bir süre sonra Ş.K., 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.