14'üncü kattan düşen genç kadın öldü; sevgilisi gözaltında
Ankara'da 31 yaşındaki bir genç kadın 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Olay sırasında evde uyuduğunu söyleyen sevgilisi ise gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. H.U. ve sevgilisi Ş.K. 2 hafta önce taşındıkları evde, iddiaya göre tartıştı.
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Bir süre sonra Ş.K., 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Burada tedaviye alınan Ş.K. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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Bu arada, olay sonrası binaya gelen polis ekipleri, Ş.K.'ın birlikte yaşadığı sevgilisi H.U.'yu telefonla aradı ve evin zilini çaldı, ancak yanıt alamadı.
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