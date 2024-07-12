15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti
Kars'ta 15 dakika süren sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.
Kaynak: İHA
Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ş
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iddetli rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak yağmur kısa sürede kanalizasyon şebekesini çökerterek, cadde ve sokakları sular altında bıraktı.
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Sular altında kalan caddeden karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise caddeye koydukları tahta vasıtasıyla ıslanmadan karşıya geçti.
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Kentte yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.
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