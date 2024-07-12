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15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti

Kars'ta 15 dakika süren sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Kaynak: İHA
15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti - Resim: 1

Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ş

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15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti - Resim: 2

iddetli rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak yağmur kısa sürede kanalizasyon şebekesini çökerterek, cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

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15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti - Resim: 3

Sular altında kalan caddeden karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise caddeye koydukları tahta vasıtasıyla ıslanmadan karşıya geçti.

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15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti - Resim: 4

Kentte yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.

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