15 dakikalık seyahet süresini 3 dakikaya indiren tünel hizmete açıldı

"Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapı"

Doğancı tüneli ile birlikte yıllık 353 milyon lira tasarruf yapılacağını kaydeden Uraloğlu, nesiller boyunca yaşayacak miras bıraktıklarını söyleyerek, "Doğancı Tüneli, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapı oldu. Özellikle zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yolları ortadan kaldırıp güzergâhtaki trafik güvenliğini artırarak, konforlu ve güvenli yolculuklar tesis ettik. Proje, bölgede ticaretin ve turizmin daha da canlanmasına, bölgenin kalkınmasının önünü açarak insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek. Tünelimiz sayesinde mevcut Doğancı Barajı geçişini 1,6 kilometre kısaltarak bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan 3 dakikaya düşürdük. Bu sayede, zamandan 324 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını yıllık 1.725 ton azaltarak Bursa'nın eşsiz doğasını koruyacağız. Ayrıca tünelin giriş ve çıkış portallerine 10 bin 000 adet ağaç ve peyzaj bitkisi diktik; tünel içerisinden drene edilen geri dönüşüm suyuna damlama sulama sistemi kurarak çevreci bir yaklaşım sergiledik. Böylece, Bursa'nın yeşil dokusunu koruma misyonumuza sadık kalarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladık ve bu eşsiz şehri nesiller boyu yaşatacak bir miras bıraktık" ifadelerini kullandı.