15 dakikalık seyahet süresini 3 dakikaya indiren tünel hizmete açıldı
Bursa'nın dağ yöreleriyle şehir merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak Doğancı Tüneli hizmete açıldı. Tünel ile birlikte 15 dakikalık seyahat süresi 3 dakikaya idüştü.
Bir dizi program için Bursa'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa ve dağ yörelerini birbirine bağlayan Orhaneli Yolu üzerindeki Doğancı Tüneli açılışına katıldı. Bakan Uraloğluna, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve vatandaşlar eşlik etti.
Bursa'da dağ yörelerini şehir merkezine bağlayan Orhaneli Yolu üzerinde 2 bin 344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı Tüneli'yle birlikte, 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve bir hemzemin kavşak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete girdi. Günde ortalama 9 bin aracın kullanacağı Doğancı Tüneli, mevcut Doğancı Barajı geçişini 1,6 kilometre kısaltarak 15 dakikalık seyahat süresini 3 dakikaya indirecek. Ayrıca tünel sayesinde karbon salınımı yıllık 1.725 ton azaltılarak Bursa'nın doğasının korunması için önemli bir adım atılacak. Doğancı Tüneli ile birlikte zamandan 324 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf elde edilecek.
"Bölge lojistiği için hayati öneme sahip"
Doğancı Tüneli açılış töreninde konuşan Abdulkadir Uraloğlu, "Bursa, Uludağ'ın eteklerinde, ipek yolu üzerindeki tarihiyle, Ulu Camii ve Yeşil Türbesiyle, sanayisiyle Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri. Orhaneli ve Keles ilçeleri ise bu güzel şehrin kırsal zenginliklerini barındıran, doğa turizmi ve kamp rotalarıyla adından söz ettiren hareketli bölgeler. Şu anda Bursa'yı Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu'na bağlayan üzerinde bulunduğumuz 89 kilometrelik güzergâh, Bursa'nın iç kesimlerle olan bağlantısını sağlaması bakımından önem arz ediyor. Sıklıkla tercih edilen yolumuz her gün ortalama 9 bin araç tarafından kullanılıyor. Bu yol, Orhaneli ve Keles'in su kaynaklarının, mermer ocaklarının lojistiği ve bölgenin iç kesimlerle bağlantısı için de hayati bir öneme sahip. Ancak, özellikle kış aylarında Doğancı Barajı yolunun dik ve virajlı yapısı, sürücüler için ciddi zorluklar oluşturuyordu. Bu kapsamda, bizler Doğancı Tüneli projesini hayata geçirdik. Toplam 3,2 kilometre uzunluğunda, 2,7 kilometresi tek yol standardında bitümlü sıcak karışım kaplama olarak bu varyant projesini tamamladık. 2 bin 344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı Tüneli'yle birlikte, 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve bir hemzemin kavşak inşa ettik" dedi.
"Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapı"
Doğancı tüneli ile birlikte yıllık 353 milyon lira tasarruf yapılacağını kaydeden Uraloğlu, nesiller boyunca yaşayacak miras bıraktıklarını söyleyerek, "Doğancı Tüneli, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapı oldu. Özellikle zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yolları ortadan kaldırıp güzergâhtaki trafik güvenliğini artırarak, konforlu ve güvenli yolculuklar tesis ettik. Proje, bölgede ticaretin ve turizmin daha da canlanmasına, bölgenin kalkınmasının önünü açarak insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek. Tünelimiz sayesinde mevcut Doğancı Barajı geçişini 1,6 kilometre kısaltarak bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan 3 dakikaya düşürdük. Bu sayede, zamandan 324 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını yıllık 1.725 ton azaltarak Bursa'nın eşsiz doğasını koruyacağız. Ayrıca tünelin giriş ve çıkış portallerine 10 bin 000 adet ağaç ve peyzaj bitkisi diktik; tünel içerisinden drene edilen geri dönüşüm suyuna damlama sulama sistemi kurarak çevreci bir yaklaşım sergiledik. Böylece, Bursa'nın yeşil dokusunu koruma misyonumuza sadık kalarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladık ve bu eşsiz şehri nesiller boyu yaşatacak bir miras bıraktık" ifadelerini kullandı.