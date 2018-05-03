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  3. 03 Mayıs 2018 15:00

15 gün önce aldığı araba alev alev yandı

Trabzon'da park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

15 gün önce aldığı araba alev alev yandı

Üniversite Mahallesi, Farabi Caddesi'nde park halindeki Hüseyin Morgül’e ait 34 PA 4973 plakalı otomobil, saat 11.30 sıralarında motor kısmından alev aldı.

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15 gün önce aldığı araba alev alev yandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi yakınlarındaki araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

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15 gün önce aldığı araba alev alev yandı

Gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem alıp, yangına müdahele etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

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15 gün önce aldığı araba alev alev yandı

Araç sahibi Morgül, 15 gün önce alınan otomobilin nasıl yandığına anlam veremediğini söyledi.

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