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  3. 06 Şubat 2020 21:16

1.5 milyon civarı sivil Türkiye sınırına göç ediyor !

Esad rejim güçlerinin İdlib'e ilerlemesinin ardından 1.5 milyon sivil korkudan Türkiye sınırına göç ediyor.

1.5 milyon civarı sivil Türkiye sınırına göç ediyor !

Suriye'de, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Beşşar Esed rejim güçlerinin, Rusya'nın desteğiyle, İdlib kent merkezi ve çevresine ilerlemesi halinde 1,5 milyon civarında sivilin daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etmesi bekleniyor.

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1.5 milyon civarı sivil Türkiye sınırına göç ediyor !

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerliyor.

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1.5 milyon civarı sivil Türkiye sınırına göç ediyor !

Rejim sivil yerleşimleri ele geçirmek için saldırılarını sürdürürken, siviller de korkudan göç etmeye devam ediyor.

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1.5 milyon civarı sivil Türkiye sınırına göç ediyor !

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İdlib’deki saldırılar sonucunda 1 milyon Suriyelinin Türkiye sınırına geldiğini belirtmişti.

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