1.5 milyon TL'lik soygunda suçüstü yakalandılar
İstanbul Bağcılar'da filmleri aratmayan bir operasyon yaşandı. Bir işyerini soymaya çalışan hırsızlar polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine gelerek iş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit eden ekipler, bu şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelileri takibe alan Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, aynı kişilerin 18 Ekim günü Fatih'te bulunan bir saatçi dükkanına girdiklerini gördü.