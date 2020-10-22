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  3. 22 Ekim 2020 10:18

1.5 milyon TL'lik soygunda suçüstü yakalandılar

İstanbul Bağcılar'da filmleri aratmayan bir operasyon yaşandı. Bir işyerini soymaya çalışan hırsızlar polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

1.5 milyon TL'lik soygunda suçüstü yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine gelerek iş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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1.5 milyon TL'lik soygunda suçüstü yakalandılar

Şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit eden ekipler, bu şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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1.5 milyon TL'lik soygunda suçüstü yakalandılar

Şüphelileri takibe alan Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, aynı kişilerin 18 Ekim günü Fatih'te bulunan bir saatçi dükkanına girdiklerini gördü.

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1.5 milyon TL'lik soygunda suçüstü yakalandılar

Şüphelilerin saatçi dükkanına girme yöntemleri ise hayrete düşürdü.

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